Les études de circulation à Gatineau remises en question

Le conseiller Mike Duggan a rappelé que le chemin Lucerne et le chemin d'Aylmer sont déjà très achalandés lors des heures de pointe. « Les citoyens ne sont pas prêts à accepter un projet de cette densité dans le secteur », a-t-il ajouté.

C'est pour des raisons liées à l'augmentation de la circulation dans le secteur Aylmer que les élus ont rejeté à 11 contre 8 une recommandation de l'administration qui visait à autoriser la construction de 208 unités de logement dans des édifices de huit étages dans l'impasse Lady-Colborne. Le zonage actuel permettait déjà la construction de 144 unités de logement dans des édifices de six étages. « C'est la quatrième fois que le promoteur demande d'augmenter la densité de son projet, a rappelé M. Bégin. Nous avons accepté lors des trois premières fois, mais là, ça va trop loin. La crainte des citoyens du secteur est justifiée. »

« La vie est souvent belle dans nos rapports de circulation, mais dans les faits, c'est rarement le cas et une fois que les logements sont construits on se rend compte des impacts négatifs réels sur les citoyens », a lancé la conseillère Sylvie Goneau.

La Ville de Gatineau évaluera, d'ici le prochain conseil municipal, au début octobre, la légalité d'intégrer le Bureau de l'Ombudsman de Gatineau (BOG) à la nouvelle structure des comités et commissions qui sera mise en place lors du prochain mandat. La Ville souhaite que le comité de vérification soit responsable des liens entre le BOG et le conseil municipal. Actuellement, cette responsabilité incombe au président du conseil, Daniel Champagne. L'encadrement légal du comité de vérification est cependant dicté par la Loi sur les cités et villes.