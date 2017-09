Pas de grandes amélioration dans l'ouest avant un an

Mathieu Bélanger

Le transport en commun dans le secteur Aylmer ne peut pas attendre encore une décennie et un train léger avant de gagner en efficacité, insiste le chef d'Action Gatineau et maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin. «Il y a des enjeux à court terme, les besoins sont criants maintenant, et ça doit être la principale priorité de l'administration municipale en matière de transport en commun», a-t-il lancé, entouré, lundi matin, des candidats de son parti dans le secteur.