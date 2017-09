Le maire préoccupé par l'accès à l'information dans sa ville

Le maire a fait cette déclaration, lundi, dans la foulée d'un article publié dans Le Droit révélant que le responsable de l'accès à l'information à la Ville de Gatineau est entré en contact avec un fonctionnaire pour se renseigner sur les « intentions » de ce dernier après avoir reçu une demande d'accès dans le dossier litigieux du 35, rue Marcotte.

« On voit dans ce dossier-là un jugement qui n'est pas porté uniquement sur ce que la loi dit, admet le maire Pedneaud-Jobin. Il y a ce dossier-là et il y en a eu d'autres où des citoyens se font dire qu'on ne peut pas leur donner l'information demandée parce qu'elle n'a pas été déposée au conseil. La Loi ne dit pas que ça doit être déposé au conseil. »

Le maire affirme avoir eu des discussions à ce sujet avec la direction générale de la Ville et la vérificatrice générale. « Il faut que lorsqu'un document doit être donné en vertu de la Loi que la discussion s'arrête là, insiste le maire. Il faut que les décisions soient prises strictement en fonction de la Loi et selon l'expérience qu'on a eue dans quelques dossiers, ce n'est pas toujours le cas. »

M. Pedneaud-Jobin dit être à la recherche d'un « modèle » où il y aurait une plus grande distance entre l'organisation municipale et le choix qui est fait dans l'application de la Loi d'accès à l'information.

Défendre « les » citoyens

Le maire a aussi réagi au dossier litigieux de la famille Gagné de la rue Marcotte en affirmant avoir rencontré la famille et réunis tous les fonctionnaires liés au dossier afin de faire la lumière sur les éléments qui l'entourent. « Il y a eu plusieurs offres faites à la famille et elles n'ont jamais été acceptées, a-t-il précisé. Les recours qui restent seront malheureusement judiciaires. »

M. Pedneaud-Jobin a aussi expliqué en quoi son rôle comme maire est différent de celui du Bureau de l'Ombudsman qui est très critique envers la Ville depuis quelques mois. « La grande différence entre l'approche de l'Ombudsman et la mienne c'est que ce n'est pas le citoyen que je défends, ce sont les citoyens, dit-il. Dans le cas du 35, rue Marcotte, si la Ville n'a pas de responsabilité, pourquoi tous les contribuables devraient payer ? C'est ça l'enjeu. Je me dois de défendre l'ensemble des contribuables. On ne peut pas acheter la paix pour acheter la paix, ce ne serait pas responsable pour l'ensemble des contribuables. »

Denis Tassé

Pour le candidat à la mairie, Denis Tassé, l'enjeu se trouve plutôt dans le manque de suivi des dossiers dans l'administration municipale. « Il nous faut absolument développer une culture du suivi, dit-il. Plusieurs dossiers sont venus le prouver dernièrement. Il faut aider nos citoyens. Il faut les accompagner, surtout dans des cas comme celui du 35, rue Marcotte. Il faut régler ces situations avant qu'elles deviennent trop complexes. »

M. Tassé affirme qu'il s'attardera à ce changement de culture s'il est élu maire en novembre prochain. « Ça va prendre un mandat changer quelque chose comme ça, dit-il. J'aurai une discussion claire et franche avec la haute direction pour organiser ce changement de culture. »

Clément Bélanger

Sous une administration dirigée par Clément Bélanger, un dossier comme celui du 35, rue Marcotte, serait « inacceptable », affirme le candidat à la mairie. « La première priorité de ma plateforme que je vais dévoiler bientôt sera le service à la clientèle, dit-il. Il faut changer la culture au sein de la Ville. Ça passe par de la formation et un bon plan de gestion de talent. À la base du service à la clientèle, il y a le sourire. Il faut que ça commence par le sourire et ça doit idéalement se terminer par un sourire mutuel. »