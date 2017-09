Les coins ronds

« À l'urbanisme, les gens sont démotivés, le moral est à terre, les gens sont malades. Des gens qui n'avaient jamais été malades le sont maintenant. Ça, c'est la faute au maire Maxime Pedneaud-Jobin et son dossier du 79, chemin Fraser. »

Le maire sortant a hérité du dossier du 79, chemin Fraser de l'administration du maire Marc Bureau. Le service de l'urbanisme admet que la réforme découlant de ce dossier a eu d'importants impacts sur son personnel, mais la direction a affirmé, mardi, qu'elle n'observait pas plus de congés de maladie qu'avant la réforme. L'absentéisme est surtout causé par des congés de maternité et de paternité.

•••

« Depuis que le maire Pedneaud-Jobin est en place, le gouvernement nous a coupés de 4 millions $ par année dans son pacte fiscal. On peut dire que sa voix forte n'est pas très forte. » - Denis Tassé

Le gouvernement du Québec a coupé ces millions de dollars à la Ville de Gatineau en 2014, dans le cadre de sa révision du pacte fiscal avec les municipalités. Gatineau n'est cependant pas été la seule victime de ces coupes. Ce sont 300 millions $ de transferts dans les municipalités du Québec qui ont été coupés cette année-là.

•••

« On ne fait que 49 % des travaux d'infrastructure prévus cette année. On collecte de l'argent aux citoyens et on ne fait pas les travaux. » - Denis Tassé

Tel que Le Droit le révélait plus tôt cette année, la Ville de Gatineau peine effectivement à livrer la marchandise en matière de travaux d'infrastructures. On ne peut cependant pas dire que les travaux ne se font pas. Ils sont généralement reportés d'un an.

•••

« Guertin n'est pas une réalisation du maire Pedneaud-Jobin, c'est un projet que Marc Bureau avait mis en place. » - Denis Tassé

Le maire Bureau proposait un projet de centre multifonctionnel de 75 millions $, un projet rejeté par le conseil actuel en juin 2015. Le projet de complexe multiglaces devant être construit à place de la Cité a été conçu, débattu et adopté par le conseil actuellement en place.

•••

« Pour le transport en commun, il y a eu une étude faite pour l'ouest, on a eu des réponses, mais là, ils vont refaire une autre étude. Les gens sont tannés des études. Il faut exécuter. » - Denis Tassé

Un projet de l'ampleur de celle du futur lien rapide dans l'ouest vient avec de nombreuses exigences. Plusieurs autres études devront être réalisées avant que la pelle soit mise dans la terre. La Société des transports de l'Outaouais confirme que des études de planification, de coûts/bénéfices, de risques et de coûts d'investissements suivront. La conception du projet fera aussi l'objet d'un avant-projet préliminaire et d'un avant-projet définitif. Viendront ensuite la préparation des plans et devis, les appels d'offres et enfin, la construction.

•••

« Le maire avait dit qu'il ouvrait la porte de son bureau un après-midi par semaine pour rencontrer des citoyens, mais les portes se sont fermées, ça n'a pas été long. » - Denis Tassé

Le maire tient toujours son activité portes ouvertes au cabinet les mercredis après-midi. La formule a toutefois changé avec le temps. Les gens doivent s'inscrire. Ils sont ensuite rencontrés en personne ou si cela leur convient, le maire les contactera par téléphone personnellement. Depuis deux ans, 165 citoyens ont pu rencontrer ou parler directement au maire grâce à cette formule.