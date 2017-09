Hausse de taxes limitée à 2,5 % dès 2019

Se présentant comme le candidat de l'équilibre dans cette campagne, M. Pedneaud-Jobin annonce aussi qu'il réservera une année de prélèvement de la taxe dédiée aux infrastructures pour financer des projets d'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers. Ainsi, un montant de 102 millions $ sur quatre ans ira directement à des projets culturels, au réseau cyclable, aux espaces verts et à la revitalisation du centre-ville et des anciens centres-ville.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour le recrutement et la gestion de la charge de travail dans ce service, dit-il. Un plan visant à augmenter l'efficacité de la Ville à ce niveau est actuellement en préparation. Il en résultera un certain nombre d'embauches dont les salaires seront financés à même l'enveloppe prévue pour les travaux.

La réfection des rues bénéficiera d'un montant de 107 millions $ sur quatre ans, donc 10 millions $ de plus qu'au cours des quatre dernières années. Le budget des mesures de modération de la vitesse sera doublé pour atteindre 4 millions $. Un peu plus de 15 millions $ seront investis d'ici 2021 pour s'attaquer au problème de l'eau jaune dans les quartiers.

Action Gatineau prévoit des investissements de 500 millions $ en quatre ans dans l'entretien des infrastructures dites traditionnelles, comme les rues, les aqueducs et les égouts. Cela représente 50 millions $ de plus que pendant le mandat en cours.

« La question c'est quel genre de ville nous voulons, lance le maire sortant. On pourrait geler les taxes pendant des années si on le voulait. Mais nous n'aurions plus d'activités pour les aînés ou pas de terrain de soccer. Tout dépend de la qualité de vie qu'on veut se donner. L'important, selon moi, c'est ce que nous faisons avec l'argent qu'on nous donne. »

Elle fait toujours des plans d'Action Gatineau, confirme le maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin, mais elle ne sera pas construite à la fin du prochain mandat.

De l'argent sera cependant réservé pour la réalisation des plans et devis. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, la Ville aura une idée claire des partenaires financiers qui accepteront d'être à ses côtés dans ce grand projet.

«L'étape cruciale c'est comment la financer, dit-il. On ne veut pas que ce soit uniquement les Gatinois qui paient pour ça. On veut des partenaires et savoir combien d'argent ils sont prêts à offrir, sinon on n'avancera pas là-dedans.» Action Gatineau précisera ses intentions quant à l'amélioration du réseau de bibliothèques pendant la campagne.

«Notre priorité et j'insiste là-dessus, sera de régler les cas de Lucy-Farris et Guy-Sanche. C'est ça qu'il faut d'abord financer et qu'il faut faire en priorité.»