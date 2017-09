Le citoyen déplorait le non-respect du plan de drainage « soumis par le promoteur et approuvé par la Ville » dans le cadre de la réalisation de la première phase du projet domiciliaire Domaine du Lac. Ce projet a créé la rue Marcelle-Ferron, sur laquelle existent aujourd'hui des maisons dont les cours arrière sont limitrophes à celles de résidences de la rue Le Marquis. « Dès le début des travaux [...], le citoyen s'inquiétait de l'élévation des terrains derrière sa propriété », souligne le rapport.

L'enquête du BOG révèle que le plan de drainage qui avait été exigé par la Ville en 2013 « prévoyait des fossés, mais aucun n'est apparent à ce jour ». « Quatre ans après avoir soulevé la problématique, la situation n'est pas résolue », constate donc la commission du BOG. D'autres propriétaires de la rue Le Marquis et de la rue Quévillon ont également déposé des plaintes pour le même problème de drainage. Mais « au moment de la rédaction de ce rapport, la Commission ne sait toujours pas si des actions seront prises par la Ville pour remédier à la situation ».

Le citoyen à l'origine de cette enquête a même reçu, au terme d'une inspection réalisée à la suite de l'inondation de son terrain, « un avis d'infraction et d'éviction » de la part du service d'urbanisme de la Ville « car sa maison était devenue instable et non conforme à la réglementation municipale ».

La commission du BOG estime ainsi que « les différents services et acteurs impliqués pour la Ville n'ont pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire dans ce dossier », et que la municipalité « ne semble pas disposer des leviers nécessaires afin de s'assurer » de la mise en oeuvre et du respect des exigences du plan de drainage qu'elle avait approuvé.

Le rapport souligne aussi que « certaines situations pourraient être évitées si la Ville s'assurait de communiquer avec le citoyen lors d'enjeux complexes ».

Sept recommandations ont donc été formulées, entre autres dans le but d'améliorer les communications avec le citoyen concerné, et de résoudre le problème de drainage. « La mise en place de normes de services pour encadrer les délais et la qualité des réponses aux citoyens » est également recommandée.