Branle-bas pour se rendre à l'aréna

Mme Drouin a appris, une fois les inscriptions faites et l'équipement de hockey de ses enfants acheté que les parties et les pratiques prévues à l'aréna Sabourin avaient été transférées à Gatineau, à l'aréna Beaudry. Aller dans Limbour plutôt qu'à un jet de pierre de chez elle à l'aréna Sabourin les matinées de fin de semaine ne la dérange pas trop, mais une pratique à 17 h, un soir de semaine, à Gatineau, relève beaucoup plus du cauchemar pour cette mère monoparentale de quatre enfants.

« J'ai fait le choix d'habiter à Hull, de payer plus cher de taxes pour éviter les ponts et la circulation, pour être plus près des services et avoir plus de temps à passer en famille et là je me retrouve dans une situation complètement contraire pour permettre à mes enfants de faire de l'activité physique, dénonce-t-elle. La Ville ne pense pas à ses affaires en fonction des familles du tout. »

Anne-Marie Couture vit exactement la même situation avec ses quatre enfants. Selon elle, la façon de faire de la Ville de Gatineau nuit à l'accessibilité à des activités sportives pour les jeunes. « On ne peut pas demander à des gens qui s'inscrivent dans une association locale de se déplacer à l'extérieur, dit-elle. L'Association de hockey mineur de Hull doit avoir accès aux infrastructures qui lui sont dédiées dans son secteur. La Ville doit favoriser l'accès à des infrastructures sportives dans chaque secteur aux gens de l'endroit. Le plan de déploiement des arénas est une occasion pour la ville de se positionner en fonction des besoins des gens dans chaque secteur. »

Déracinés

Le coordonnateur du programme d'initiation au hockey pour les 4,5 et 6 ans à Hull, Pierre Côté, explique que l'aréna Sabourin était devenu le dernier refuge des petits hockeyeurs hullois. Les arénas Cholette et Guertin ne les accueillent plus depuis déjà longtemps.

À cause de la pression exercée par Aylmer, la Ville de Gatineau a décidé de déraciner les touts petits de Sabourin en transférant le programme MAHG de Hull vers l'aréna Beaudry. « Ce fut un choc pour tout le monde, dit-il. Ça va forcer des parents à annuler l'inscription de leurs enfants. Certains ne peuvent tout simplement pas faire ce déplacement ou respecter les horaires. »

Le MAHG comprend une pratique et un mini-match par semaine. Pour les plus jeunes, de 4 à 6 ans, les activités ont lieu les samedis et dimanches. Pour les plus vieux, 7 et 8 ans, il y a des activités pendant la semaine. « Ce sont ces parents qui doivent traverser le pont pour aller à Gatineau en pleine heure de pointe, dit-il. Pour eux, ce sera très compliqué. » M. Côté rappelle que l'aréna Beaudry est complètement désuet et que les vestiaires sont très petits, ce qui est loin d'être idéal pour entasser 40 jeunes et leurs parents en même temps.

Selon nos informations, l'administration municipale tentait toujours, au moment de mettre sous presse, de changer les horaires dans ses arénas afin d'éviter ce type de situation.