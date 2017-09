Action Gatineau, l'équipe de «l'équilibre»

Le mot «majorité» n'a pas été prononcé lors de de son long discours, qui a été régulièrement entrecoupé d'applaudissements. Le maire sortant s'est contenté de demander à la population de s'assurer d'avoir suffisamment d'élus de son parti à la table du conseil pour ne pas perdre un seul instant à tenter de convaincre d'éventuels opposants de réaliser le programme pour lequel les Gatinois auront voté. Plus tard, devant les médias, il a précisé souhaiter vivement une majorité d'élus d'Action Gatineau à la table du conseil au prochain mandat.

«Sans une équipe qui partage un programme, il faut prendre une grande part de la première année du mandat pour convaincre le conseil d'adopter un programme qui, au final, pourrait être différent de celui pour qui les gens ont voté, a-t-il lancé. Je veux que dès le lendemain de l'élection, nous puissions donner à la fonction publique le mandat de réaliser notre programme, celui choisi par la population. Une équipe peut agir dès le premier budget, dès décembre prochain. Sans une équipe, on peut agir, au mieux, au deuxième budget seulement. Une équipe met aussi une dynamique plus saine au conseil. Il nous faut un conseil composé de gens qui veulent le succès de la nouvelle administration, composé de gens capables de se serrer les coudes quand vient le temps de prendre des décisions courageuses.»

S'occuper des gens... aussi

Les services à la personne prendront une place importante dans le discours politique d'Action Gatineau au cours des prochaines semaines. Sans remettre en question la poursuite des investissements massifs dans l'entretien des infrastructures, le maire sortant a insisté sur l'importance de ne pas «négliger les gens».

«Durant ce mandat, certains ont tenté d'opposer les rues aux bibliothèques, a-t-il rappelé. C'est une façon simpliste de voir les choses. Tout le monde veut qu'on s'occupe des rues, qu'on répare les nids de poules, qu'on répare les tuyaux qui éclatent parce que trop vieux. La différence, c'est que nous, nous voulons aussi nous occuper des gens. On veut de l'équilibre. Oui, il faut réparer le toit qui coule, mais il faut aussi que les enfants aient accès à des livres, à la culture, à des loisirs. On peut et on doit faire les deux.»

Les villes changent

Maxime Pedneaud-Jobin a aussi campé son parti du côté de ceux qui savent et comprennent que les villes changent. «Ce ne sont plus des administrations qui gèrent quelques services, a-t-il lancé. Ce sont des gouvernements de proximité qui font du développement économique, du développement social, ce sont les principaux diffuseurs de culture et les principaux fournisseurs en sports et loisirs.»

Le maire sortant a ajouté que son parti allait représenter l'équipe de la «voix forte», celle du «rapprochement avec Ottawa», des «liens avec l'éducation», du «courage des grandes réformes», du «sérieux budgétaire» et des «identités locales».