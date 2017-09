Les jeunes précisent leurs priorités

Rares sont les politiciens municipaux au Québec qui comme ceux de Gatineau peuvent s'appuyer sur un coup de sonde aussi exhaustif des attentes des adolescents envers leur municipalité. La Commission jeunesse de Gatineau a sondé plus de 2000 étudiants de secondaire V l'an passé. Dix-sept des 18 conseillers municipaux sont allés les rencontrer directement dans leur classe pendant l'année scolaire. Seule la conseillère Josée Lacasse n'a pas participé au programme. Pour huit jeunes sur dix il s'agissait d'un contact avec un élu.

La Commission jeunesse a déposé le rapport de sa consultation au conseil municipal la semaine dernière.

Il s'agit d'une première étape puisqu'une simulation de vote aura lieu dans la semaine précédant le scrutin auprès de tous les étudiants des écoles secondaires de Gatineau.

Les résultats seront rendus publics par Radio-Canada dès la fermeture des bureaux de vote, le 5 novembre prochain.

« Les demandes des jeunes sont assez claires et se ressemblent beaucoup d'un secteur à l'autre de la ville, note le président de la commission, Cédric Tessier. Un tel exercice permet aux politiciens d'avoir une bonne idée des enjeux qui touchent les adolescents. On ne peut pas tout faire en un an ou un mandat et c'est certain qu'il y a des candidats qui vont ignorer l'avis des jeunes parce que ça ne leur rapporte pas de vote, mais si on veut avoir une ville qui est en mesure de retenir ses jeunes, qui veut investir dans l'avenir, il faut prendre en considération leurs demandes. »

L'entretien des infrastructures se hisse aussi parmi les priorités des adolescents gatinois, mais ces derniers mettent évidemment l'accent sur les infrastructures propres à leur réalité.

Ainsi, l'état du pavage des rues, des égouts et des aqueducs font place à l'entretien des skate parks, des terrains de soccer et des infrastructures de transport actif. « Si on fait ce qu'il faut pour habituer les jeunes à être actifs et à se déplacer de manière active pendant leur adolescence, il y a des chances qu'ils continuent une fois adultes, note M. Tessier. Il ne faut pas voir tout ça comme un investissement pour quelques milliers de jeunes, mais un placement à long terme pour la société en général. »