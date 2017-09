Bibliothèque du Plateau : aux Gatinois de choisir

Une audience publique ouverte à tous les citoyens de Gatineau aura lieu en soirée, le 21 septembre prochain, au centre communautaire du Plateau. Les quatre équipes d'architectes finalistes présenteront leurs esquisses à la population qui sera appelée à choisir leur concept préféré.

Le vote des citoyens comptera pour 10 % de la note dans la grille d'évaluation du projet. Les personnes souhaitant participer sont invitées à confirmer leur présence au plus tard la veille de l'événement en téléphonant au 819-243-2345, poste 7149.

Le conseiller du quartier, Maxime Tremblay, a rappelé que cette procédure avait prolongé le processus menant à la construction de la bibliothèque de trois à six mois, mais que le jeu en valait la chandelle. « La bibliothèque fera partie du Coeur du village du Plateau, située juste à côté du parc Centrale et de la future place publique et des commerces de proximité, a indiqué M. Tremblay. Ça va venir améliorer la qualité de vie des gens dans le quartier. »

Les coûts totaux pour la bibliothèque du Plateau s'élèvent à 13,1 millions $. La construction doit début en 2018 et l'ouverture doit être terminée au plus tard au printemps 2019.