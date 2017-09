Déneigement à Gatineau l'hiver dernier: «On s'est bien tiré d'affaire»

Le grand responsable des équipes de déneigement à Gatineau, Marco Lalonde, estime avoir « généralement » respecté le niveau de service exigé par le conseil municipal, une lecture que le maire Maxime Pedneaud-Jobin partage. Plusieurs élus ont cependant rappelé que cela était bien loin des attentes des citoyens.

M. Lalonde a d'abord mis la table à sa présentation en rappelant que l'hiver 2016-2017 avait été le plus rigoureux depuis celui record de 2007-2008 qui avait laissé 433 cm de neige dans les rues de la Ville. Il y a eu, cet hiver, 310 cm de neige, mais aussi beaucoup d'épisodes de verglas, cinq tempêtes de plus de 15 cm et deux périodes rapides de gel et dégel, a-t-il relaté. La Ville prévoit qu'elle aura dépensé 18 millions $ en 2017 pour déneiger son territoire. Ce sont deux millions de plus que ce qui était initialement prévu au budget.

« C'est sûr qu'avec un hiver comme ça, il y a de l'insatisfaction, mais de manière générale, à part quelques difficultés, on s'est bien tiré d'affaire », a-t-il lancé aux élus.