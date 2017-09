Bilan des inondations printanières: plus de 2 M $ de dépenses

Les élus gatinois ont assisté, mardi matin, au bilan de la crue printanière. Sans surprise, la région n'avait pas vu de telle crue depuis que des statistiques sur le niveau de l'eau des rivières sont compilées. Les journées du 7 et 8 mai ont affiché des records tant à Masson-Angers et Gatineau, qu'à Hull et Aylmer, dépassant d'environ 1,5 mètre le niveau habituel d'eau.

Le chef du service des incendies des Gatineau, André Bonneau, a présenté une montagne de chiffres et de statistiques permettant aux élus d'apprécier le travail fait par le Centre de coordination des mesures d'urgence, les quelque 5800 bénévoles, l'armée et l'ensemble des services municipaux.

Dépenses

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a autorisé, pour cas de force majeure, 1,8 million $ de dépenses pendant les inondations. L'argent a surtout servi à la réfection temporaire de certaines rues endommagées, à l'achat de sacs de sable vides et pleins et à la location de conteneurs à déchets et la réalisation de collectes.

Un autre montant de 1,8 million $ a été dépensé en heures de travail supplémentaires pour les employés municipaux. Les cols bleus ont été les plus sollicités avec des dépenses de l'ordre de 685 000 $. Les policiers et les pompiers ont engendré des dépenses de près de 500 000 $, alors que les cadres et les professionnels ont fait pour 468 000 $ d'heures supplémentaires.

Analyse indépendante

Le conseil municipal a aussi octroyé un mandat à une firme spécialisée en sécurité civile pour effectuer une analyse indépendante et externe sur l'encadrement et la gestion des événements.