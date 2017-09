Un bulletin peu reluisant pour la STO

C'est un bulletin peu étincelant que vient de se faire remettre la Société de transport de l'Outaouais (STO) par ses usagers et le reste de la population, des résultats en baisse que le transporteur public attribue en majeure partie aux nombreux travaux routiers qui ont perturbé la circulation autant à Ottawa qu'à Gatineau.

Selon une enquête de satisfaction et d'image menée l'automne dernier par la firme Léger et dont les résultats détaillés ont été dévoilés jeudi, la STO se voit attribuer une note globale de 6,5 sur 10 pour la qualité de ses services en général, alors qu'elle avait obtenu une note de 7 en 2015. C'est encore une fois dans les secteurs Buckingham et Masson-Angers où le bât blesse pour le transporteur, les gens de ces deux endroits lui accordant une note inférieure à la note de passage (5,9).

Le talon d'Achille de la STO demeure la fréquence de passage des autobus, pour laquelle les répondants au sondage lui accordent la note de 5,6 sur 10. Il s'agit d'un recul de 0,6 point en un an. Les citoyens du secteur Buckingham sont également dans ce cas-ci les plus insatisfaits avec une note de 4,9.

Au chapitre de la ponctualité à l'arrêt (6,2) et du temps de déplacement (6,4), les résultats de la STO se sont aussi détériorés comparativement au dernier coup de sonde, enregistrant des baisses respectives de 0,8 et 0,5 point.

Pour la ponctualité, les gens du secteur Aylmer sont les plus sévères (5,9 sur 10) à travers la ville.

Quant à la courtoisie des quelque 400 chauffeurs, elle constitue l'aspect où le transporteur public performe le mieux avec une note de 7,7, mais il s'agit malgré tout d'une légère baisse par rapport à la dernière enquête.

Nouveauté cette année, la qualité des outils d'information à la disposition des usagers a été évaluée pour la toute première fois lors du sondage. La STO s'est vue accorder une note de 7 sur 10 à cet effet.

Par ailleurs, six personnes sur 10 ont une opinion très ou assez positive de la société de transport. À titre de comparaison, il y a cinq ans, 79 % des gens étaient de cet avis.

La population est également critique envers la STO en ce qui a trait à sa transparence, pour laquelle elle se voit attribuer une note de 5,8 sur 10, ainsi que la prise en compte de l'opinion des gens dans la prise de décisions (5,5).

Attendues de pied ferme par plusieurs, les modifications aux parcours et aux horaires sur le réseau du secteur Aylmer plaisent à un tiers des répondants, qui disent que la situation s'est améliorée, alors que 21 % pensent au contraire qu'elle s'est dégradée.

Le reste des gens considèrent que c'est du pareil au même.

Le sondage a été mené par téléphone et par Internet auprès de 1003 citoyens gatinois entre le 2 et le 20 décembre 2016, soit avant la grève des chauffeurs.

La moitié des gens interrogés étaient des usagers de la STO.