De l'argent pour le vivre ensemble

Les organismes voués à l'accueil et à l'intégration des immigrants bénéficieront d'un investissement de 660 000 $ pour appuyer leurs efforts au cours des deux prochaines années.

L'annonce a été faite par la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, de passage à Gatineau, jeudi. L'enveloppe est financée en parts égales entre Québec et la Ville de Gatineau.

« Il faut continuer de travailler notre vivre ensemble par l'intégration, la participation, l'élimination des barrières et en faisant en sorte que les gens se sentent bien accueillis, a lancé la ministre. Gatineau est un pôle important et un partenaire de premier plan pour mon ministère. Les immigrants qui arrivent ici profitent des meilleures pratiques. Les organismes ici sont très actifs en matière d'intégration. Ce sont des partenaires fiables et de longue date. »

Ce financement découle du Programme Mobilisation-Diversité. Il doit mener à la présentation d'un plan d'action par la Ville d'ici environ un mois. Des mesures pour prévenir et contrer les préjugés, la discrimination et le racisme seront appuyées. Un accent particulier sera mis aux efforts d'intégration au travail ainsi que pour valoriser les échanges et le réseautage interculturels.

« Cette entente confirme que les villes peuvent, veulent et doivent s'occuper d'immigration et d'accueil des immigrants, a souligné le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Nous sommes des partenaires du gouvernement depuis longtemps. L'ancienne ville de Hull a été la première au Québec à se donner un agent d'intégration des nouveaux arrivants. Nous avons aussi été la première ville à nous donner une politique sur la diversité. »

Crise des migrants

Devant la crise des migrants qui se massent aux frontières entre le Canada et les États-Unis, le maire Pedneaud-Jobin a récemment interpellé la ministre Weil pour lui exprimer la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer aux efforts. Des discussions ont depuis eu lieu avec de hauts fonctionnaires et Gatineau se tient prête à intervenir si on faisait appel à elle.

« Juste ça, je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, a salué la ministre de l'Immigration. Ça démontre que la Ville de Gatineau comprend que nous avons tous un rôle à jouer dans cet enjeu international. C'est un geste de bonne volonté et d'ouverture qui est très apprécié. »