Usine rénovée, pas d'arrosage mécanique pour quatre mois

Dans le but de s'assurer que le niveau d'eau des réserves soit suffisant pendant les travaux de modernisation de l'usine de production d'eau potable du secteur Hull, qui se comparent à une véritable opération à coeur ouvert, la Ville de Gatineau prend des mesures exceptionnelles pour restreindre la consommation d'eau dans les secteurs Aylmer et Hull.

Dès vendredi, l'arrosage mécanique sera interdit pour les quelque 140 000 citoyens qui habitent ces endroits, une consigne qui demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre.

Pour s'assurer de la bonne collaboration des citoyens, des patrouilleurs seront déployés dans les rues jour et nuit dès cet automne. Les contrevenants à cette règlementation temporaire s'exposeront à des constats d'infraction de 200$.

Les habitants des secteurs concernés seront aussi invités, durant les quatre prochains mois, à réduire autant que possible leur consommation d'eau potable aux heures de pointe, soit entre 5h et 8h de même qu'entre 17h et 20h du lundi au vendredi.

Réalisée au coût de 68 millions $, la cure de rajeunissement de l'usine sise sur le boulevard Lucerne, qui date de 46 ans, s'échelonnera jusqu'à l'été 2019.

Elle permettra entre autres de remplacer les équipements de décantation, de filtration et de pompage.

Au terme des travaux de modernisation et d'agrandissement, l'usine sera à la fine pointe de la technologie. La nouvelle chaîne de traitement de l'eau inclura un procédé d'interozonation suivi d'une filtration biologique, une méthode reconnue parmi les plus efficaces pour contrer une possible éclosion de cyanobactéries dans la rivière des Outaouais, d'où l'usine s'approvisionne en eau.

QUELQUES CHIFFRES...

- La capacité de filtration de l'usine, qui dessert 85 000 citoyens, passera de 73 000 m3 à 113 000 m3 par jour

- À Gatineau, la consommation d'eau quotidienne en été varie de 660 à 880 litres par personne, l'équivalent de 22 baignoires pleines pour une famille de quatre personnes

- Un tuyau d'arrosage déverse 1000 litres d'eau à l'heure, l'équivalent de ce qu'une personne boit en trois ans