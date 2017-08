Rapibus: «Chaque chose en son temps»

Québec et Ottawa ont annoncé des investissements de 31,6 millions dans sept projets de transport en commun à Gatineau, mardi, mais l'annonce officielle du parachèvement du Rapibus jusqu'au boulevard Lorrain attendue depuis des mois, voire des années, attendra encore un peu.

« Chaque chose en son temps, a lancé la ministre responsable de l'Outaouais, Stéphanie Vallée, sans préciser de calendrier pour la suite des choses. On a plein de beaux projets pour l'Outaouais, mais on ne peut pas tous les annoncer en même temps. »

Le fédéral et le provincial ont toutefois confirmé leur participation dans la construction de la station Lorrain et du stationnement incitatif adjacent de 250 places au coût de 8,3 millions $. Une fois que la voie rapide se rendra à cette station, ce sera le terminus du Rapibus.

« C'est une première étape du prolongement, les travaux peuvent commencer », a affirmé le député de Chapleau, Marc Carrière. Ce dernier avait fait du parachèvement du Rapibus un de ses principaux engagements de la dernière campagne électorale. « C'est une excellente nouvelle pour les usagers, a-t-il ajouté. Ça va permettre de désengorger le stationnement du boulevard Labrosse. »

Pour le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, cette annonce marque aussi le lancement des travaux de la première phase des travaux de parachèvement. « C'est bien clair qu'on ne fait pas une station sans faire le corridor lui-même », a-t-il insisté.

Le député fédéral de Gatineau, Steven Mackinnon, abondait dans le même sens. « On n'annonce pas une station et un stationnement incitatif sans annoncer le reste du projet, a-t-il lancé. J'ai une suprême confiance qu'on pourra discuter de l'achèvement de ce tronçon dans les plus brefs délais. »

Questionnée à savoir pourquoi le gouvernement du Québec n'était pas en mesure d'annoncer le parachèvement complet du Rapibus jusqu'à Lorrain, la ministre Vallée a précisé que c'était en raison des exigences du programme d'investissement fédéral. Les projets financés à partir de ce programme fédéral devaient être terminés en mars 2019, ce qui aurait été impossible de réaliser dans le cas du dernier tronçon de 2,8 kilomètres du Rapibus, a-t-elle expliqué.

« La Société de transport de l'Outaouais (STO) a déposé des projets qui répondaient aux paramètres du programme fédéral, a-t-elle dit. Ça permet de devancer un certain nombre de projets qui étaient prévus par la STO. »