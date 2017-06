Guertin : tenue du registre cette semaine

Les Gatinois qui s'opposent au contenu du projet de loi privé concernant la proposition du nouvel aréna Guertin et qui souhaitent la tenue d'un référendum dans ce dossier pourront apposer leur signature toute la semaine sur un registre prévu à cet effet.

Le registre est accessible de lundi à vendredi, de 9 h à 19 h, au pavillon Ernest-Gaboury, sur la rue de Morency, ainsi qu'à la Maison du citoyen.

Le nombre de signatures requises pour qu'un plébiscite soit tenu sur le projet d'aréna de 4000 places et de trois glaces communautaires dans le secteur Gatineau est de 14 363.

Si ce nombre n'est pas atteint, cela signifie que le protocole d'investissement sur la mise en place et la gestion du complexe ainsi que le contrat emphytéotique entre la Ville de Gatineau et le promoteur, Vision multisports Outaouais (VMSO), adoptés par le conseil municipal sont endossés par les citoyens.

Le projet de loi privé 227 a été entériné à l'unanimité à l'Assemblée nationale plus tôt ce mois-ci. Il était parrainé par le député de Chapleau, Marc Carrière.

Le nouveau complexe de 104 millions $ doit être construit dans le quartier La Cité, dans le secteur Gatineau.

Les conseillers Denis Tassé, Sylvie Goneau et Denise Laferrière s'opposent au projet de loi qui permettrait d'officialiser l'entente entre la Ville de Gatineau et VMSO sans qu'il n'y ait eu d'appel d'offres, et ont cherché à convaincre les élus provinciaux de ne pas l'adopter lors d'audiences en commission parlementaire.