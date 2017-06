Vidéo promotionnelle de Brigil : «Mme Laferrière savait sur quoi elle allait se prononcer»

La CMQ devra déterminer si Mme Laferrière a commis un accroc aux règles d'éthique et de déontologie que doivent respecter les élus municipaux dans le cadre de leur fonction. Le citoyen Bill Clennett qui a officiellement déposé une plainte à cet effet est convaincu que non. Il sera d'ailleurs entendu par la commission en début d'après-midi, après quoi la conseillère sera interrogée et contre-interrogée.

Deux témoins ont été entendus en matinée. Le premier, l'ancien maire de Gatineau et ancien porte-parole de Brigil, Yves Ducharme, a confirmé que Mme Laferrière n'avait pas été rétribuée pour son intervention dans la vidéo promotionnelle qui avait été présentée lors d'une soirée organisée par la Chambre de commerce de Gatineau.

Questionné à savoir s'il aurait accepté de se prêter au même jeu alors qu'il était lui-même un élu, M. Ducharme a indiqué, au terme de son témoignage, a répondu par l'affirmative. « Je ne vois pas pourquoi on veut empêcher les élus de dire ce qu'ils pensent, a-t-il insisté. On se plaint que les élus ont une langue de bois. Les citoyens doivent savoir où logent leurs élus. »

L'autre témoin entendu par la commission a été Michel Picard, ancien chef d'antenne du Téléjournal de Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Depuis son départ de la télévision, M. Picard anime une émission de radio à Unique FM. « J'ai accepté de faire cette vidéo promotionnelle parce que je me sentais redevable envers Gilles Desjardins qui a donné beaucoup d'argent à Unique FM, a-t-il expliqué. Je n'ai pas reçu de rétribution pour ce travail et je suis très fier d'y avoir été associé. »

M. Picard a précisé que les intervenants dans la vidéo ont été choisis par MM. Desjardins et Ducharme. « Je décidais moi-même des questions à poser, après en avoir discuté avec M. Ducharme et M. Desjardins. C'était clairement une vidéo promotionnelle et Mme Laferrière savait sur quoi elle allait se prononcer et qu'elle le faisait à titre de conseillère du quartier. »

Les premiers jours d'audience ont eu lieu l'automne dernier, mais le processus avait été interrompu en raison de la grève des juristes du gouvernement du Québec. Les travaux doivent se poursuivent mercredi après-midi et jeudi.