Inondations printanières dans la région

Des parcs et des chemins ont été inondés dimanche et lundi dans certains secteurs riverains en raison de la crue des eaux jumelée à la pluie de la fin de semaine et à la fonte des neiges.

Une portion de la rue Principale au centre-ville de Saint-André-Avellin a dû être fermée lundi après avoir été submergée en raison du refoulement des bouches d'égout causé par le niveau élevé de la rivière Petite-Nation, a expliqué le maire de la municipalité, Thérèse Whissell. Les automobilistes ont été contraints de contourner le secteur inondé.

«Nous sommes en train de régler la situation. Ça devrait se régler d'ici la fin de la soirée (dimanche), a expliqué Mme Whissell. Nous sommes en train de pomper l'eau, et une fois que ce sera terminé, la rue rouvrira».

Quelques résidences qui sont inondées, mais la même situation se répète presque tous les ans, a ajouté le maire de Saint-André-Avellin, tout en indiquant que deux personnes ont dû être évacuées. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

La surveillance de la rivière Petite-Nation se poursuit, tout comme pour la rivière des Outaouais qui est sortie de son lit dans l'ouest d'Ottawa, dimanche, notamment au parc Brittania.

La rue Saint-Louis à Gatineau a été fermée dans le secteur de la rue René, lundi, en raison du niveau élevé de l'eau. Une partie de la rue Jacques-Cartier dans le secteur du parc de la Baie où les rivières Gatineau et Ottawa se rencontrent, s'est aussi retrouvée submergée.

Il est tombé plus de 28 mm de pluie samedi et dimanche dans la région immédiate d'Ottawa. Environnement Canada prévoit encore des averses pour mercredi et jeudi. La surveillance des cours d'eau se poursuit donc.

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a indiqué que les précipitations des derniers jours et la fonte des neiges ont fait grimper les niveaux et débits de la rivière entre Pembroke et la région de Montréal.

«On prévoit des hausses supplémentaires des niveaux et débits dans les prochains jours. Entre Pembroke et Papineauville, les niveaux pourraient atteindre ceux observés lors des crues printanières de 1997 et 1998», a par ailleurs prévenu l'organisation.

Chez Hydro Météo, on signale aussi que la rivière du Nord est en situation de débordement tandis que des veilles d'inondation ont été émises pour celles du Lièvre et Rouge.