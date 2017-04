S'affirmer et oser

Isabelle Dallaire a amassé assez d'appuis après le dépôt de sa candidature en mars pour franchir la première étape du concours de la chaîne de vêtements taille plus, alors que des milliers de Canadiennes et d'Américaines s'y étaient inscrites.

Malgré les régimes et une perte de poids de 27 kilogrammes qu'elle a regagnés, Mme Dallaire a réalisé qu'elle devait s'accorder le droit de vivre en acceptant son corps, d'être bien dans sa peau et d'assumer pleinement ses courbes.

« Je suis retournée à la personne que j'avais toujours été. Mon corps est comme ça, il est bien comme ça. J'ai décidé d'essayer d'arrêter de me battre contre mon corps », a raconté Mme Dallaire.

« Je me suis dit que j'allais accepter ce que j'ai l'air, mon corps, et d'apprendre à m'aimer comme je suis. C'est un peu la réflexion que j'ai faite avant de m'inscrire au concours », a-t-elle continué.

La Gatinoise veut maintenant recueillir assez de votes du public et séduire le jury pour franchir la deuxième étape du concours et se classer parmi les finalistes grâce à sa vidéo la décrivant. Celle-ci peut être vue sur le site web du concours d'Addition Elle. On peut aussi y accéder sur la page Facebook de Mme Dallaire.

La grande gagnante du concours se méritera une apparition dans la campagne photo Addition Elle, automne 2017, l'occasion de participer au défilé de la chaîne à la Semaine de la mode de New York, un contrat de mannequinat professionnel d'un an avec l'agence Wilhelmina Models ainsi qu'une séance photo pour portfolio et 1000 $ d'achats chez Addition Elle.

La possibilité de défiler aux côtés d'Ashley Graham, le mannequin qui a révolutionné la mode taille plus à travers l'Amérique du Nord, a précisé Mme Dallaire, est convoité par la Gatinoise.

Mme Dallaire signale que l'on reconnaît de plus en plus l'importance de transmettre le message aux jeunes femmes que la beauté, c'est d'être bien dans sa peau et d'inspirer la confiance.

« On a inculqué à notre génération que les rondeurs, ce n'était pas bien, que ce n'était pas un signe de santé. Je pense qu'on réalise de plus en plus que c'est le contraire. Je m'entraîne, je fais attention à mon alimentation, mais ma physionomie est comme ça. Je travaille là-dessus tous les jours. C'est le travail d'une vie. C'est important de le dire », a expliqué Mme Dallaire.

Isabelle souhaite que son aventure dans le concours inspire les gens.

Les personnes qui veulent voter pour la candidate de leur choix ont jusqu'au 20 avril inclusivement pour s'exécuter. Les finalistes seront ensuite révélées au public. Elles auront la chance d'aller à New York pour une séance de photos professionnelle.

C'est à la suite de cet exercice que la grande gagnante sera dévoilée, au mois de mai.