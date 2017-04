Un conservateur représentera Action Gatineau

Rida Mahmoud, 28 ans, étudiant au baccalauréat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et ancien conseiller de l'ex-ministre fédéral de la Sécurité publique, Steven Blaney, a remporté sans opposition, mercredi, l'investiture du parti du maire Maxime Pedneaud-Jobin dans le district Touraine.

Né en Côte d'Ivoire, citoyen canadien depuis 15 ans, M. Mahmoud réside à Gatineau depuis quatre ans.

«Je suis conservateur et je le serai toujours, surtout sur les aspects économiques et de la sécurité publique, lance le candidat. Le municipal et le fédéral sont deux champs politiques complètement différents, mais comme conservateur, je suis très allergique aux hausses de taxes. Je l'ai dit à mon investiture et je le répète aux citoyens de mon quartier que je rencontre. Le maire et moi allons travailler d'arrache-pied pour faire de la réduction du fardeau fiscal des Gatinois une des priorités du prochain mandat. Ce sera l'une de mes priorités et c'est aussi une des raisons de mon engagement politique à Gatineau.»

M. Mahmoud entend aussi faire de l'entretien des infrastructures et de la qualité de vie des aînés ses autres priorités. «Je souhaitais m'impliquer en politique au sein d'une équipe et selon moi, Action Gatineau, avant d'être un parti, est surtout une équipe.»

Yves Durand est le seul autre candidat indépendant confirmé dans le district de Touraine. Le conseiller sortant, Denis Tassé, n'a toujours pas confirmé s'il serait de retour ou s'il brigera la mairie.