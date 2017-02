Antoine Normand candidat pour Action Gatineau?

D'intenses discussions ont eu lieu et ont toujours lieu entre M. Normand et Action Gatineau, le parti du maire Maxime Pedneaud-Jobin. M. Normand confirme au Droit être toujours en réflexion et que sa décision n'est pas encore prise. Sa réflexion se porte avant tout sur des enjeux d'ordre familiaux et personnels. Les chances qu'il brigue un siège au conseil municipal en novembre prochain demeurent cependant faibles.

L'homme d'affaires qui habite le district Limbour est devenu membre d'Action Gatineau récemment afin, dit-il, d'appuyer la candidature de Renée Amyot. «C'est une très solide candidature pour Action Gatineau», dit-il. Mme Aymot a occupé des postes importants au sein de la Direction de la santé publique de l'Outaouais et a siégé à la Commission Gatineau, ville en santé durant sept ans.