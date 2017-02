Les Olympiques déçus de Denis Tassé

M. Sear ajoute que ses paroles vont pour tous les autres élus qui demandent une enquête dans le dossier du futur aréna Guertin, à savoir la candidate à la mairie, Sylvie Goneau, ainsi que les conseillers Jocelyn Blondin et Louise Boudrias.

« Il n'y a aucune ambiguïté dans ce dossier, poursuit M. Sear. Les Olympiques ont été traités avec respect et énormément de professionnalisme dans le processus actuel, la Ville a avancé là-dedans avec le gouvernement du Québec, et nous avons eu toute l'information nécessaire pour prendre un décision éclairée. Nous avons posé toutes les questions imaginables à la Ville et à nos députés locaux. La ligue a aussi posé énormément de questions. Pour nous, c'est sans équivoque, il n'y a rien qui cloche dans le processus et les façons de faire. »

Alain Sear prévoyait contacter rapidement le conseiller Tassé pour lui exposer sa façon de voir les choses.

