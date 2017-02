Denis Tassé déçoit les Olympiques

Denis Tassé porte depuis plusieurs mois le chandail des Olympiques de Gatineau lors des séances du conseil municipal, afin de protester contre la lenteur avec laquelle, selon lui, le dossier du futur aréna Guertin avance. Il a fait parvenir une lettre au ministre des Affaires municipales, mardi, dans laquelle il demande à Québec de mener une « enquête » sur la façon dont le conseil et la Ville de Gatineau mènent ce dossier et de surseoir à l'adoption du projet de loi privé demandé par la Ville.

« Il n'y a aucune ambiguïté dans ce dossier, poursuit M. Sear. Les Olympiques ont été traités avec respect et énormément de professionnalisme dans le processus actuel avec Vision multisports Outaouais (VMSO). La Ville a avancé là-dedans avec le gouvernement du Québec, et nous avons eu toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. Nous avons posé toutes les questions imaginables à la Ville et à nos députés locaux. La ligue a aussi posé énormément de questions. Pour nous, c'est sans équivoque, il n'y a rien qui cloche dans le processus et les façons de faire. »

Alain Sear prévoyait contacter rapidement le conseiller Tassé pour lui exposer sa façon de voir les choses.

Une présentation bientôt

Le président des Olympiques et plusieurs actionnaires ont assisté à une présentation détaillée du projet Guertin, mercredi, en après-midi. Alain Sear a affirmé sortir « emballé » de cette rencontre où il a été question, entre autres, de la conception, la construction et la gestion du futur édifice.

« Nous avons très hâte que ce soit présenté à tout le monde, a lancé M. Sear. Quand la population sera mise au courant du projet, je suis convaincu qu'elle va aimer ce qu'elle va voir et entendre. Cette infrastructure va devenir un élément rassembleur quand elle sera présentée. »

Une présentation publique du dossier pourrait avoir lieu beaucoup plus tôt que tard. Le cabinet du maire refuse de déterminer la date à laquelle ça se fera, mais rappelle que Maxime Pedneaud-Jobin affirme depuis plusieurs semaines que ça doit avoir lieu avant la fin du mois de février.

Pas de déménagement

Par ailleurs, les rumeurs voulant que les Olympiques envisagent de déménager irritent vivement Alain Sear depuis quelques semaines.

« Il y a des gens qui lancent des ballons dans les airs et ça doit cesser, dit-il. On voit sur les réseaux sociaux et on entend dans certains médias qu'on pourrait déménager. J'aimerais que ceux qui lancent ses rumeurs arrêtent de propager ces faussetés. Les Olympiques de Gatineau ne veulent pas déménager et ne déménageront pas. »