Plusieurs postes vacants à la Ville de Gatineau

Les postes vacants au sein de la haute direction de la Ville de Gatineau s'additionnent depuis quelques mois et forcent l'administration à faire des pieds et des mains pour s'assurer que la roue continue de tourner.

Après avoir perdu son directeur des affaires juridiques, il y a quelques jours, l'administration devra bientôt essuyer le départ de son directeur des finances. Michel Tremblay a récemment avisé ses patrons de son intention de prendre sa retraite en avril prochain.

À cela s'ajoute le poste de directeur du service de l'urbanisme dont les tâches sont assumées par intérim depuis plus de deux ans par la directrice du module de l'aménagement du territoire, Catherine Marchand. Un troisième affichage pour trouver un candidat à ce poste s'est terminé au cours des derniers jours.

Le directeur du service des arts et de la culture, Louis Cabral, a pour sa part quitté il y a plus d'un an et n'a toujours pas été remplacé.

Les demandes d'entrevues faites à ce sujet par Le Droit ont toutes été refusées par la direction des communications. Par écrit, le service des communications affirme qu'«il est vrai qu'au cours des derniers mois, certains hauts-dirigeants de la Ville ont quitté leurs fonctions» et que l'«administration municipale est prête à faire face aux changements qui surviennent périodiquement lorsque des employés essentiels quittent l'organisation».

Le service des communications écrit aussi qu'une «analyse de la structure organisationnelle ainsi que des façons de faire» au service des arts a été effectuée et qu'une présentation au conseil municipal à ce sujet est prévue à court terme.

Quant au service de l'urbanisme,la Ville affirme qu'elle n'a pas encore trouvé le candidat désigné pour occuper ce poste. Des affichages doivent avoir lieu prochainement pour le poste de directeur des finances et de directeur des affaires juridiques.