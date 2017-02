Guertin: Tassé veut une «enquête», le maire est «stupéfait»

M. Tassé ne lésine plus sur les moyens qu'il prend pour faire connaître son opinion jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement du Québec. Plus tôt mardi, il a annoncé avoir envoyé une lettre au ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, dans laquelle il demande carrément une enquête sur les façons dont, selon lui, le maire Maxime Pedneaud-Jobin gère et contrôle ce dossier depuis plus d'un an.

Le maire n'a pas tardé à réagir, lui qui a convoqué la presse à 16h, mardi.

« Je suis stupéfait des allégations contenues dans cette lettre. Les accusations portées sont graves. Je ne peux pas croire que M. Tassé aille aussi loin dans le seul objectif de nuire au projet », a-t-il affirmé.

Maxime Pedneaud-Jobin rappelle que le ministère des Affaires municipales accompagne la Ville depuis le début du processus et que le conseil municipal a été appelé à voté à chacune des étapes.

« Une négociation ne se fait jamais en public et, je le répète encore une fois, l'entente, dès qu'elle sera signée, sera déposée en public, analysée en public et débattue en public », lance le maire.

« Une enquête ne viendra que confirmer une fois de plus que nous faisons les choses dans les règles de l'art », poursuit M. Pedneaud-Jobin.

Dépassement de coûts à prévoir, selon Tassé

Dans sa lettre, Denis Tassé affirme au ministre que le projet sur lequel l'administration travaille actuellement a été grandement modifié par rapport au devis de l'appel d'offres. « L'entrepreneur choisi [Vision multisports Outaouais] a présenté un document qui ne respectait plus, et par beaucoup, l'appel d'offres initial sur la base duquel l'autre entrepreneur [Sénateurs d'Ottawa] a été éliminé. »

Ces différences entre le devis de base et le projet sur la table l'amènent à penser, dit-il, que le coût pour Gatineau sera plus élevé.

Le conseiller poursuit en s'attaquant directement au maire Pedneaud-Jobin, qu'il accuse de « museler » les conseillers en imposant le huis clos sur « toutes les discussions » entourant le projet.

« Il est absolument essentiel que toutes les questions soient posées et répondues publiquement afin que les citoyens de Gatineau aient la confirmation qu'ils en ont bien pour leur argent, ce dont je doute fortement », ajoute M. Tassé.

Le conseiller demande au ministre Coiteux de surseoir au vote sur le projet de loi privée de la Ville déposé il y a 24 heures par le député Marc Carrière.