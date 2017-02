Guerre ouverte entre Tassé et Pedneaud-Jobin

L'opposition de Denis Tassé au projet du futur Guertin défendu par le maire de Gatineau est bien connue. Ce dernier pousse cependant la note beaucoup plus loin et ne lésine plus sur les moyens pour faire connaître son opinion jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement du Québec.

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, le conseiller demande carrément une enquête sur les façons dont le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, gère et contrôle ce dossier depuis plus d'un an. Les accusations lancées par M. Tassé ont fait sortir le maire de son flegme habituel.

« Je ne peux pas croire que le conseiller Tassé soit prêt à aller aussi loin que ça pour nuire au projet, a-t-il lancé lors d'un point de presse convoqué en fin d'après-midi. Les accusations gratuites qu'il fait sont des atteintes à l'intégrité de la majorité du conseil, à la mienne et à celle de l'appareil municipal. C'est tout à fait déplorable comme accusations et ça n'a pas sa place en politique. M. Tassé me met des bâtons dans les roues depuis le début de ce projet-là. Il continue son oeuvre de destruction, c'est tout. Il a perdu tous ses votes dans ce dossier et il a de la misère à le prendre. »

Denis Tassé affirme au ministre que le projet sur lequel l'administration travaille actuellement a été grandement modifié par rapport au devis de l'appel d'offres. « L'entrepreneur choisi [Vision multisports Outaouais] a présenté un document qui ne respectait plus, et par beaucoup, l'appel d'offres initial sur la base duquel l'autre entrepreneur [Sénateurs d'Ottawa] a été éliminé. »

Cette affirmation a fait sursauter le maire qui a tourné en dérision l'attaque de son adversaire. « De quel devis parle-t-il?, a lancé M. Pedneaud-Jobin. À quoi fait-il référence ? Il n'y a pas de devis. Nous avons demandé qu'on nous présente des projets. Il parle d'une différence entre quoi et quoi. J'ai hâte de comprendre ça. C'est du n'importe quoi. Si le ministère juge approprié de venir faire une enquête, il est le bienvenu. Ça va juste démontrer qu'on a travaillé de la bonne façon. »

Le conseiller poursuit sa lettre en s'attaquant directement au maire Pedneaud-Jobin, qu'il accuse de « museler » les conseillers en imposant le huis clos sur « toutes les discussions » entourant le projet. « Il est absolument essentiel que toutes les questions soient posées et répondues publiquement afin que les citoyens de Gatineau aient la confirmation qu'ils en ont bien pour leur argent, ce dont je doute fortement », ajoute M. Tassé.

Là aussi, le maire de Gatineau rejette du revers de la main les accusations de manque de transparence. Il a dit mettre au défi tous ceux qui en doutent de lui montrer un cas, ailleurs au Québec, où une négociation avec un tiers privé se fait en public. « Il n'y en a pas, a-t-il insisté. C'est quand la négociation est terminée qu'on dépose l'entente pour qu'elle soit analysée, débattue et adoptée en public. En attendant, faire des accusations de manque de transparence n'a pas de bon sens. »

Le conseiller demande au ministre Coiteux de surseoir au vote sur le projet de loi privée de la Ville déposé il y a 24 heures par le député Marc Carrière. Le maire Pedneaud-Jobin a précisé, sans donner plus de détails, avoir eu de nombreuses discussions, mardi, avec différents intervenants impliqués dans ce dossier, dont le bureau du ministre Coiteux.

Denis Tassé n'a pas donné suite aux nombreuses demandes d'entrevues faites par Le Droit.