Renouvellement de l'entente sur les sports et loisirs avec L'Ange-Gardien

La Ville de Gatineau et la municipalité de L'Ange-Gardien ont renouvelé dimanche le protocole d'entente qui permet aux Langelois de profiter des activités de sports et loisirs offerts à Gatineau, au même titre que les citoyens de la ville.

L'accord viendra à échéance le 31 décembre 2021, mais il pourra être renouvelé pour cinq années additionnelles. Les deux entités ont déjà signé de tels protocoles depuis la fusion municipale de 2002.

« C'est un renouvellement important parce que c'est une entente où les deux villes gagnent », a indiqué le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

« À Buckingham et Masson-Angers, il n'y a pas une très grande population. Grâce à la participation des gens de L'Ange-Gardien, nous sommes en mesure d'offrir plus de services dans l'est de la Ville », a expliqué le maire de Gatineau. L'accord permettra par exemple de continuer à offrir des cours dans l'est de la ville puisqu'il y aura une masse critique.

« Dans les sports, nous sommes capables d'avoir plus d'équipes. L'entente augmente donc l'offre en sport et loisirs pour tout le monde à l'est », a précisé le maire Pedneaud-Jobin. Les services de police et d'incendie ne font pas partie de cet accord.