Le Centre sportif fermé au moins jusqu'à lundi

Des spécialistes procédaient toujours, vendredi, à une batterie d'échantillonnage d'air à la grandeur du centre sportif, 24 heures après la découverte par des employés, dans la salle mécanique, au sous-sol de l'immeuble, d'un tuyau de fibrociment contenant de l'amiante en train de se désagréger.

Toutes les conduites de ventilation feront aussi l'objet de tests au cours des prochaines heures. Si ces analyses devaient démontrer qu'il y a une présence d'amiante dans les conduites, tout le système devra être décontaminé. Les autorités referont le point sur la situation lundi.

Pour l'instant, la Ville de Gatineau et la Direction régionale de la santé publique se font très rassurantes. Le local où se trouve cette pièce d'équipement est inaccessible au public et a été immédiatement confiné. « La Ville de Gatineau a été extrêmement transparente et a immédiatement mis en place son principe de précaution, a indiqué le Dr Jean-Pierre Courteau, adjoint médical à la Direction régionale de la santé publique. Je suis extrêmement rassuré. Au moment où on se parle, il n'y a aucun risque pour la population découlant de cette situation. Je n'ai pas de raison de croire qu'il y a un danger pour les gens qui ont fréquenté le centre au cours des dernières semaines ou des derniers jours. Je m'attends à des tests de qualité de l'air négatifs. »

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin reconnait que cette situation viendra bousculer des milliers de Gatinois dans leurs habitudes, mais il affirme qu'il n'y avait aucune chance à prendre. « On est vraiment dans un principe de précaution et on applique la rigueur requise dans un cas comme ça, a-t-il dit. Il y a des milliers de personnes qui fréquentent le centre sportif. On ne voulait prendre aucun risque. »

Plusieurs tuyaux

Le directeur du service des infrastructures de la Ville de Gatineau, André Cadieux, a précisé que ce type de tuyau se retrouve à de nombreux endroits dans le centre sportif. « C'est toute la tuyauterie de drainage pluvial », a-t-il précisé. Tous les tuyaux seront inspectés au cours des prochaines heures afin de s'assurer que la même situation n'est pas en train de se reproduire ailleurs dans le bâtiment.

« Nous n'avons aucune explication à ce stade-ci à savoir pourquoi ce tuyau s'est désagrégé, a-t-il noté. Nous sommes en communication avec le manufacturier qui est aussi surpris que nous. Ce type d'équipement est très utilisé un peu partout. C'est un produit conforme, homologué et normalement très stable. Le manufacturier affirme que c'est la première fois qu'il est informé d'un tel incident. »

Plongeon

L'importante compétition provinciale de plongeon qui devait avoir lieu ce week-end au Centre sportif a pu commencer vendredi au Sportsplex de Nepean, mais les épreuves de samedi et dimanche seront déménagées à Montréal en raison d'un conflit d'horaire empêchant d'utiliser de nouveau la piscine de l'ouest d'Ottawa.