Les promoteurs veulent investir

Carole et David St-Onge croient avoir un as dans leur manche pour réaliser leur projet de hangars privés. Rien de moins qu'une des clés de tout le développement industriel et aéronautique sur les terrains de la Ville situés à l'est de l'aéroport de Gatineau. Les deux promoteurs d'Aviation Zoulou se disent prêts à piger un peu plus creux dans leurs poches pour aider la Ville à financer une dépense publique qui devra nécessairement être faite un jour ou l'autre.

L'absence d'une aire d'accès asphaltée vers la piste de l'aéroport à partir des terrains de la Ville apparaît comme le principal obstacle au développement des terrains industriels.

Le président de l'aéroport, le conseiller Jean Lessard, a confirmé que des travaux de 1,2 million $ sont nécessaires pour aménager cet accès et le ponceau liant ces terrains industriels aux propriétés de l'aéroport.

Il a révélé au Droit qu'un tel investissement pourrait attirer des investissements privés de l'ordre de 1,4 million $ et des revenus annuels en taxes pour la ville de 104 000 $, selon les déclarations d'intentions à l'heure actuelle.

« Avec cette aire d'accès, on ouvrirait tout le développement à l'est, mais nous n'avons pas le financement pour le faire, insiste M. Lessard. C'est pour ça que nous faisons des pressions, avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ), pour que des subventions soient disponibles pour des projets d'infrastructures aéroportuaires. »

En entrevue avec Le Droit, M. et Mme St-Onge ont affirmé être prêts à financer de leurs poches le tiers des dépenses pour aménager le ponceau et l'aire d'accès à la piste. La manière de le faire n'est pas précisée, mais la volonté des deux promoteurs de participer financièrement est bien réelle.

Le président de l'aéroport, n'avait pas eu vent de cette proposition d'Aviation Zoulou.

« Je n'ai jamais eu cette information, soutient M. Lessard. Vous me l'apprenez. Je sais qu'ils ont rencontré le cabinet du maire. Si le cabinet est au courant, l'information ne m'a pas été transmise. »

Le chef de cabinet du maire, Melvin Jomphe, précise que sa dernière discussion avec les promoteurs d'Aviation Zoulou remonte à juillet dernier.

Il confirme que M. et Mme St-Onge ont proposé une participation financière privée pour l'aménagement de l'aire d'accès et le ponceau.

Il mentionne toutefois qu'il ne s'agissait pas d'une proposition officielle et dûment écrite et détaillée. Il précise que pour ces raisons, il n'en a pas informé M. Lessard.