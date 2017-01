Mike Duggan provoque un bris de confiance au conseil

Le président de la commission des loisirs et des sports de Gatineau, Marc Carrière, dénonce vivement la sortie de son collègue du conseil municipal, Mike Duggan, qui a affirmé publiquement, vendredi dernier, que la construction d'un complexe de quatre glaces dans l'ouest de la Ville était envisagée pour régler une partie du problème de la vétusté des arénas gatinois.

C'est un manque de respect envers les membres de la commission et un bris de confiance majeur, a déclaré M. Carrière par voie de communiqué de presse. Je sens de l'opportunisme pur et simple dans ce geste, surtout que nous sommes encore à l'étape des hypothèses. »

La commission des loisirs et des sports doit bientôt présenter ses recommandations au conseil municipal quant au plan de réfection et de déploiement des arénas gatinois. « La stratégie d'approvisionnement globale n'est même pas décidée encore, alors de lancer ce genre d'information est imprudent, a indiqué M. Carrière. Avec une telle erreur, le dossier sera-t-il exposé et fragilisé? »

M. Carrière a tenu à s'excuser aux membres de la commission des agissements de son collègue d'Aylmer.