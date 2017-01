Des dizaines de voyages annulés cet après-midi

De nombreux voyages ont été annulés jeudi matin à la Société de transport de l'Outaouais (STO). Et comme ce fut le cas dans les derniers jours, le scénario doit se répéter pour l'heure de pointe de l'après-midi.

La STO a confirmé 78 annulations de voyages, jeudi matin, en plus d'en annoncer 80 autres pour l'après-midi.

Les moyens de pression du syndicat des chauffeurs et des employés de l'entretien étaient cités en explication depuis le déclenchement d'une grève du zèle, vendredi dernier. Mercredi, la responsable des affaires publiques de la STO, Céline Gauthier, indiquait au Droit que les interruptions de service étaient provoquées par les chauffeurs puisqu'ils «déclarent des autobus non disponibles» et qu'ils «refusent de faire du temps supplémentaire ».

Tout indique que l'effet des moyens de pression continue de se faire sentir, mais la STO n'a pas confirmé la cause des 78 annulations de voyage de jeudi matin. Par courriel, Mme Gauthier a toutefois promis une mise à jour en fin d'après-midi.