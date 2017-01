La prise de bec se poursuit à la STO

Le transporteur a rapidement démenti ces informations partagées par le syndicat.

« On n'a aucun intérêt à retenir des véhicules inutilement au garage, affirme la responsable des affaires publiques de la STO, Céline Gauthier, en entrevue avec Le Droit. Dès qu'un autobus est libre, il reprend la route avec un chauffeur muni d'un horaire qui permettra à la clientèle d'obtenir un maximum de voyages. »

Le syndicat dénonçait également ce matin le renvoi à la maison, sans salaire, de chauffeurs qui ne peuvent travailler en raison de l'indisponibilité des autobus, soulignant au passage que ce n'était pas le cas avant la grève.

Mme Gauthier explique cependant que la STO est en droit de renvoyer des chauffeurs à la maison puisque « dans le cadre d'une grève, la convention collective ne s'applique plus ».

« Cette situation est générée, pas par la STO, mais par eux-mêmes. Ils déclarent des autobus non disponibles. Ils refusent de faire du temps supplémentaire. Ça résulte en des annulations de voyage. »

Par ailleurs, le syndicat des chauffeurs et des employés de l'entretien a remis en doute la volonté exprimée par le président de la STO, Gilles Carpentier, la semaine dernière de négocier « jour et nuit ». La STO aurait refusé les demandes de libérations syndicales, « incluant celles du comité de négociation ».

Sans entrer dans les détails, Céline Gauthier s'est voulue rassurante en indiquant que, « comme à l'habitude, les représentants syndicaux vont être libérés de leurs tâches quotidiennes pour participer aux négociations ».

Impacts sur le service

La frustration des certains usagers s'est faite sentir mercredi matin, à la station De la Gappe. Un client de la STO qui a préféré taire son nom a indiqué au Droit y avoir attendu pendant plus de 20 minutes, peu après 7h, avant de pouvoir embarquer dans un autobus arrêtant à cette station, la dernière avant que le corridor ne traverse vers le secteur Hull.

«Il y avait environ 200 personnes qui attendaient, et les autobus arrivaient soit pleins, soit vides parce qu'ils étaient en transit, a-t-il raconté. (...) À un moment donné, il y a un 200 qui est arrivé avec une dizaine de places dedans, mais l'autobus s'est arrêté avant d'être rendu au bout de la file, là où il y avait les gens qui attendaient depuis le plus longtemps. Il y a deux usagers qui sont partis et qui sont allés frapper dans la fenêtre du chauffeur et ils ont crié après lui avec des termes pas très polis.»

Le chauffeur serait resté derrière son volant, en laissant embarquer des passagers pour les quelques places disponibles à bord.

Avec Justine Mercier