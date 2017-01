Gatineau fait une centaine de modifications

Mathieu Bélanger

Ce sont plus de 100 éléments réglementaires qui seront modifiés dans les prochains mois par le service de l'urbanisme afin d'alléger et simplifier l'application de six règlements municipaux.

Il s'agit du deuxième règlement omnibus qu'approuve le conseil municipal depuis septembre 2015 afin de concrétiser la vaste réforme dans laquelle s'est engagé le service de l'urbanisme de la Ville de Gatineau. Les règlements de lotissement, relatif aux usages conditionnels, de zonage, de construction et le règlement relatif à la salubrité et à l'entretien des habitations feront tous l'objet de modification en mars et juin prochains. L'une des modifications importantes apportées par la Ville touche directement l'implantation de nouvelles écoles primaire et secondaire sur le territoire de la municipalité. Sous réserve d'évaluation quant à l'accessibilité, la circulation et le stationnement, il sera dorénavant possible de construire un établissement scolaire partout sur le territoire de la Ville, à l'exception des zones industrielles. La réglementation municipale comprendra aussi dorénavant la possibilité d'obtenir un permis d'affaire provisoire, ce qui permettra à une entreprise d'occuper un local d'affaires plus rapidement. « La centaine de modifications adoptées par le conseil viendront mieux répondre aux besoins de la population, des propriétaires et des promoteurs », a indiqué le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Nouvelle vérificatrice générale

Agrandir La nouvelle vérificatrice générale, Johanne Beausoleil Courtoisie, Ville de Gatineau