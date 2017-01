Les annulations se poursuivent à la STO

Les usagers de la Société de transport de l'Outaouais ont encore une fois dû composer avec des annulations lors de l'heure de pointe matinale, mardi, en raison des moyens de pression exercés par les chauffeurs et employés de l'entretien.

Selon les informations publiées sur le site Internet de la STO, au moins onze voyages ont été annulés mardi matin. Les lignes 45, 47, 100 et 200 ont été touchées.

Lundi, 14 voyages avaient été annulés en matinée, et une vingtaine lors du retour à la maison. Une trentaine d'autobus étaient alors non disponibles en raison de défectuosités signalées plus tôt dans la journée.

Les deux parties doivent reprendre les négociations lundi prochain.

Les chauffeurs et employés de l'entretien du transporteur public observent des moyens de pression depuis vendredi dernier. En plus de n'effectuer aucune heure supplémentaire, de s'habiller comme ils le désirent et de respecter à la lettre les limites de vitesse, les syndiqués avaient annoncé, la semaine dernière, leur intention de redoubler de vigilance lors de l'inspection mécanique des autobus afin de dénoter la moindre défectuosité.