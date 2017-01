La STO annule 80 voyages du retour à la maison

Dans un avis publié vers 15h15, la STO dit s'attendre à «une période de pointe difficile avec près de 80 annulations de voyages confirmées en raison de 34 autobus non disponibles en début de pointe de l'après-midi». «Ces autobus font l'objet de défectuosités mineures et majeures rapportées aujourd'hui et hier et sont actuellement en réparation, précise le transporteur public. Pendant la période de pointe, ce nombre d'autobus peut varier à la baisse une fois réparés et remis sur la route.»

Les chauffeurs et employés de l'entretien du transporteur public observent des moyens de pression depuis vendredi dernier. En plus de n'effectuer aucune heure supplémentaire, de s'habiller comme ils le désirent et de respecter à la lettre les limites de vitesse, les syndiqués avaient annoncé, la semaine dernière, leur intention de redoubler de vigilance lors de l'inspection mécanique des autobus afin de dénoter la moindre défectuosité. Les négociations doivent reprendre lundi.

La STO a indiqué avoir ajouté du personnel dans son équipe des opérations, «avec un total de 3 régulateurs en poste au centre de contrôle et de 4 inspecteurs sur le réseau qui assurent aussi une gestion immédiate sur le terrain». Les annulations confirmées seront diffusées par le biais des alertes Info-Réseau, mais il se peut que des voyages soient annulés à la dernière minute sans préavis. Les usagers du corridor du Rapibus doivent quant à eux s'attendre à des autobus plus remplis qu'à l'habitude.

En plus des annulations, la STO s'attend à des retards causés par les conditions météorologiques. Selon Environnement Canada, la neige devrait cesser en soirée seulement.

En matinée, la STO a dû annuler 25 voyages sur son réseau, et a enregistré un retard moyen de 10 minutes sur ses différents lignes.