La STO prévoit un retour à la maison «difficile»

Dans un communiqué émis peu après 15h, la STO a annoncé que «depuis l'avant-midi», des défectuosités touchant une trentaine d'autobus avait été signalées, et que des annulations sont ainsi inévitables.

«Les secteurs de Hull dont le Plateau et Aylmer risquent d'être les plus touchés par ces annulations», indique le transport public.

Sur son site Internet, la STO évoque notamment des départs annulés pour les lignes suivantes:

- 24 (15h42)

- 59 Allumettières (14h52, 15h24)

- 64 Aréna Beaudry (16h23)

- 68 (15h)

- 85 (16h48)

- 100 (15h04, 15h26, 15h36, 16h17, 16h37, 16h58, 17h19, 17h27)

- 200 (15h52, 16h04, 16h11, 16h20)

- 800 (Galeries Aylmer 15h45, 16h42)

Les chauffeurs et employés de l'entretien de la STO observent des moyens de pression depuis vendredi dernier. En plus de n'effectuer aucune heure supplémentaire, de s'habiller comme ils le désirent et de respecter à la lettre les limites de vitesse, les syndiqués avaient annoncé, la semaine dernière, leur intention de redoubler de vigilance lors de l'inspection mécanique des autobus afin de dénoter la moindre défectuosité.

En matinée, lundi, la STO a enregistré 14 annulations de voyages, certaines touchant le corridor du Rapibus, de même que des retards d'environ 6 ou 7 minutes, en moyenne.Les deux parties ont annoncé vendredi en être venues «à une entente permettant la reprise des négociations selon le calendrier convenu avec le médiateur », ce qui ne met toutefois pas fin aux moyens de pression pour l'instant.