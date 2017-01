Contingent politique pour la revitalisation de la rue Main

Une forte délégation du conseil municipal doit se rendre, lundi soir, à la deuxième rencontre de consultations portant sur la revitalisation de la rue Main, dans le secteur Gatineau. L'exercice amorcé en octobre dernier par l'Association des gens d'affaires et professionnels (AGAP) du Vieux-Gatineau entre maintenant dans une phase plus concrète, précise l'agente de revitalisation de l'organisme, Karoline Deschênes.

Si l'automne a été réservé à la consultation des commerçants et résidents du secteur, ce début d'année doit donner lieu à de premières décisions dans ce dossier. Trois sujets seront abordés lors de la réunion de lundi qui se tient au 408 rue Main, de 18h30 à 21h, à savoir l'ambiance et la vocation souhaitées de la rue Main, les améliorations physiques et le verdissement, ainsi que les possibilités d'animation et de promotion du secteur.

Certaines propositions ont déjà été déterminées au fil des dernières semaines, mais il reste maintenant à prendre des décisions et à peaufiner les solutions retenues. «Nous savons qu'il sera important de donner une identité à la rue Main, mais là nous devons ensemble décider quelle ambiance ont lui donne, quelle couleur et comment nous la transformons, explique Mme Deschênes. La Ville devrait aussi investir dans du mobilier urbain dès cet été pour embellir la rue, mais ça va se faire en collaboration avec nous. Il faut, par exemple, déterminer ce que nous souhaitons comme dimensions, couleurs et styles de bacs à fleurs, quels types d'arbres nous souhaitons planter et quel genre de fleurs nous voulons pour embellir l'artère.» Les enjeux de promotion, d'animation et commerciaux seront aussi abordés.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin et son opposante à la mairie aux prochaines élections, Sylvie Goneau, doivent être présents lors de cette rencontre, tout comme plusieurs autres conseillers du secteur Gatineau.