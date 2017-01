Un service normal malgré les moyens de pression à la STO

Malgré les craintes de perturbations en raison de l'entrée en vigueur des moyens de pression des chauffeurs et employés de l'entretien, le service de la Société de transport de l'Outaouais (STO) a été offert sans réelle anicroche, vendredi matin.

La directrice générale de la STO, Line Thiffeault, avait fait savoir jeudi que «des voyages sporadiques» pourraient être annulés à compter de vendredi. Depuis 4h vendredi matin, les syndiqués n'effectuent aucune heure supplémentaire.

En matinée, la STO a publié un message sur son compte Twitter pour inviter sa clientèle à «prévoir plus de temps qu'à l'habitude» pour se déplacer sur son réseau.

Le transporteur public a indiqué qu'à 6h10, le réseau roulait «normalement». Certains usagers ont tout de même noté que des autobus étaient plus remplis qu'en temps normal.

D'autres semblent avoir opté pour un autre moyen de transport. Vers 8h30, il restait encore de nombreuses places disponibles au parc-o-bus Rivermead, alors qu'une usagère a indiqué qu'il était généralement plein à cette heure.

Aucune file n'a été observée sur place, et les autobus étaient nombreux à se présenter devant les abribus en bordure du chemin d'Aylmer.

En plus du refus d'effectuer toute heure supplémentaire, les chauffeurs respectent à la lettre les limites de vitesse et s'habillent comme ils le désirent. Un chauffeur portant une tunique colorée et un sombrero a notamment été aperçu dans le secteur Aylmer.