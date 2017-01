Guerre de mots à la STO

La tension monte entre la Société de transport de l'Outaouais (STO) et le syndicat des chauffeurs et employés de l'entretien alors que le déclenchement d'une grève vendredi semble de moins en moins probable.

La direction de la STO a dénoncé par voie de communiqué qu'elle ait appris par les médias de la région que la grève générale illimitée ne serait pas déclenchée, contrairement à ce qui était «mentionné dans le préavis de grève de 72 h reçu par la STO en début de semaine».

Radio-Canada affirmait en fin d'avant-midi que le syndicat opterait plutôt pour des moyens de pression tels le port du jeans et le refus de travailler des heures supplémentaires.

La STO déplore cette fuite dans les médias et affirme que le porte-parole patronal à la table de négociation n'a pu joindre son homologue syndical pour confirmer l'information. La société de transport ajoute qu'elle informera ses usagers dès qu'elle aura davantage d'information.

Plus tôt mercredi, le président de la STO, Gilles Carpentier, a répété que le syndicat prend en otage les usagers du transport en commun et les citoyens de Gatineau. «Ce n'est pas la STO qui a claqué la porte des négociations, a-t-il rappelé. Le syndicat dit ne pas vouloir revenir à la table tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes de disciplines. Ce n'est pas de la négociation de convention collective ça. C'est de la menace.»

La STO continue de se préparer au pire. Le discours public qu'elle utilise s'est durci vers l'heure du souper, mardi. Elle avise la population qu'elle s'attend à une grève générale, soit à une rupture complète du service dès vendredi matin. Le syndicat doit préciser ses intentions ce soir. «On ne fait pas peur aux citoyens, on est réaliste et on expose les faits tels qu'ils sont connus, soutient M. Carpentier. Je n'ai pas à préciser les intentions du syndicat. C'est à lui d'assumer qu'on a un avis de sa part qui le déclare en situation de grève. C'est au syndicat de préciser ses actions à la population.»

Selon ce qui est écrit dans le préavis de grève transmis à l'employeur, «le début de la grève aura lieu le vendredi 20 janvier 2017 à 4h00». On ne sait toutefois pas quelle forme pourrait prendre la grève. Les possibilités sont diverses, allant d'un refus d'effectuer des heures supplémentaires à un arrêt de travail complet.

Les trois rencontres auxquelles peuvent se présenter les syndiqués sont prévues à 10h15, 14h30 et 19h, dans une salle du secteur Hull. Le président du syndicat, Félix Gendron, compte s'adresser aux médias après la dernière réunion.

Les usagers se préparent

Alors que l'incertitude plane, les usagers de la STO tentent de trouver des solutions en cas de grève générale illimitée. Un groupe Facebook baptisé «Co-Voiturage Gatineau pendant la Greve de la STO» (sic) (https://www.facebook.com/Co-Voiturage-Gatineau-pendant-la-Greve-de-la-STO-233502010439326/?fref=ts) a d'ailleurs été créé afin de mettre en contact des usagers devant se trouver un plan B.

Dans l'éventualité d'un débrayage, la STO indique que «selon le type de grève et la durée de celle-ci, des mesures compensatoires pour les détenteurs d'abonnements sont envisagées».

La STO suggère aussi d'autres possibilités à ses usagers, comme l'utilisation de Communauto, le télétravail, l'étalement des heures de travail ou les taxis. «Uber demeure aussi une option pour vous mettre [...] relation avec un chauffeur», indique-t-on sur le site Internet de la société.

Presque tous les parc-o-bus pourront être utilisés gratuitement pendant une éventuelle grève. Seuls ceux du centre Robert-Guertin, des Promenades et Saint-Alexandre continueront à être réservés aux détenteurs de vignettes.

Le président de la STO continue d'appeler à une négociation de bonne foi. Il admet toutefois que les deux parties sont «grandement éloignées présentement». Interpellé sur les raisons qui expliquent le décalage de plus de 24 heures entre la transmission du préavis de grève par le syndicat et la confirmation de la réception par la STO, M. Carpentier s'est fait incisif. «Il y a une technologie qui est désuète en milieu de travail, qu'on utilise pratiquement plus, ça s'appelle le fax. La STO a été avisée du préavis par Fax par le syndicat. Alors voilà.»

Le maire s'éclipse

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a avisé les médias, mercredi, qu'il allait s'exclure du discours public dans le dossier de la STO pour un temps. «Dans un conflit de travail comme ça, il ne peut y avoir qu'un seul porte-parole et ce sera M. Carpentier. Moi je veux une entente. Tout le conseil veut une entente, mais je ne commenterai pas les stratégies des uns ou des autres. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir quatre mains sur le volant. Je ne souhaite pas amener de la confusion dans le message public.»