Plaidoyer pour la « bouffe de rue »

Cette dernière entend faire de ces camions qui servent de la nourriture en bordure des rues un des éléments importants de revitalisation et d'animation du centre-ville. Elle a interpellé l'administration municipale à de nombreuses reprises à ce sujet au cours du présent mandat.

Mme Goneau s'explique mal pourquoi le dossier n'a pas avancé. « Ça ne nécessite aucun financement municipal, mais uniquement une modification à notre règlement d'urbanisme, dit-elle. On voit ces camions de bouffe dans plusieurs grandes villes. C'est devenue la nouvelle façon d'essayer des produits et de découvrir des restaurants. »

Mme Goneau est convaincue qu'autoriser la bouffe de rue à Gatineau permettrait de susciter un engouement dans le centre-ville, en plus d'aider à revitaliser le secteur. « Ce sera un élément de ma plateforme pour le centre-ville, note la candidate à la mairie. C'est un élément facile à mettre en place. Il n'y a aucune raison de passer à côté de ça. Il faut que nos services se mettent au travail d'ici la fin du mandat ».

La présence de ces camions ne viendrait pas faire compétition aux restaurants du secteur, selon Mme Goneau. Elle voit même ces camions comme un outil pour des restaurants de d'autres secteur qui souhaitent venir présenter leur création culinaire dans le centre-ville.