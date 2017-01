«On n'est pas là, a-t-il lancé. Il y a un mandat en place et tout le conseil d'administration de la STO réitère sa confiance envers le comité de négociation. Une entente, c'est du donnant-donnant. Quand il y aura du mouvement des deux parties, on pourra progresser. Le mandat de négociation est inchangé depuis le début et il le demeurera tant que notre comité ne nous dira pas qu'il a besoin d'être révisé.»

M. Carpentier a rappelé qu'une rencontre de conciliation est prévue vendredi. «Continuons à nous parler et nous allons réussir à trouver un terrain d'entente, a-t-il ajouté. Je dis aux usagers de la STO de demeurer positifs. Nous verrons ce que le syndicat aura à nous dire après son assemblée générale de mercredi.»

Le président de la STO est cependant demeuré très vague sur les mesures qui pourraient être prises si les chauffeurs et les employés d'entretien de la STO décidaient de déclencher une grève générale. Il affirme que la STO prépare un plan de communication et d'encadrement sur les activités de grève, mais il n'avait rien à dire quant aux mesures à prendre pour atténuer les impacts d'un éventuel conflit de travail.

«Je ne peux pas commenter sur des aspects techniques, a-t-il indiqué. Je pourrai vous répondre mercredi.»

Le maire de Gatineau doit offrir une réaction plus tard mardi.