Les services de la STO jugés non essentiels

Par conséquent, une grève générale illimitée pourrait être déclenchée à tout moment, avec un préavis de 72 heures, par les quelque 400 chauffeurs et employés de l'entretien du transporteur public, ce qui pourrait avoir une conséquence majeure sur les déplacements quotidiens de milliers de personnes de la région.

«Le Conseil, à la lumière de la preuve et des témoignages entendus, n'est pas convaincu qu'en cas de grève déclenchée par le syndicat et ses membres ,ou de lock-out déclaré par l'employeur, il soit nécessaire de rendre une ordonnance de maintien de certaines activités ou prestations de services pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public», écrit le CCRI dans sa décision, étalée dans un document de quatre pages.

C'est que dans son argumentaire, la direction de la STO affirmait entre autres qu'en cas de grève, le temps de déplacement des services d'urgence telles que les ambulances et les pompiers serait affecté au point de mettre en danger la santé et la sécurité de la population, étant donné la hausse du trafic liée au nombre plus élevé de véhicules sur la route.

Rappelons que les syndiqués sont convoqués à une assemblée spéciale mercredi dans le but de décider de la suite des choses. S'ils mettent leur menace à exécution et optent pour un arrêt de travail, celui-ci pourrait donc être déclenché dès samedi.

Si le CCRI avait jugé que les services de transport en commun étaient essentiels, les syndiqués auraient dû travailler lors des heures de pointe, soit en début de matinée ainsi qu'en fin d'après-midi.

Lors des audiences devant le CCRI, l'employeur plaidait pour qu'en cas de grève, les services réguliers et scolaires intégrés sur l'ensemble du territoire soient maintenus du lundi au vendredi, entre 6 h et 9 h, et entre 14 h 30 et 18 h.

Les chauffeurs et les employés d'entretien du transporteur public avaient voté dans une proportion de plus de 98 % pour un mandat de grève, le 11 décembre dernier.

Détails et réactions à venir...