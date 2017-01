STO: en grève dès le 21 janvier?

Les syndiqués viennent d'être convoqués pour cette importante assemblée dont l'issue pourrait avoir un impact important sur les déplacements des Gatinois au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Un préavis de 72 heures est cependant nécessaire avant le début de la grève. C'est donc dire que la grève pourrait commencer dès le samedi 21 janvier.

Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a aussi avisé les deux parties qu'il rendra une décision courte, lundi à 16h, à savoir si les services de la STO doivent être considérés comme des services essentiels. La décision détaillée viendra ultérieurement.

Le président du syndicat des chauffeurs de la STO, Félix Gendron, n'a pas voulu commenter ces derniers développements.

«Nous avons une réunion mercredi et ce n'est pas pour rien, a-t-il dit. C'est ensemble, en assemblée, que nous prendrons les décisions que nous devons prendre pour l'avenir.»

La STO demande au CCRI qu'il impose, en cas de grève, que les services réguliers et scolaires intégrés sur l'ensemble du territoire soient maintenus du lundi au vendredi, entre 6h et 9h, et entre 14h30 et 18h.