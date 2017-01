Un nouveau candidat à la mairie ?

Serge Bergeron, qui affirme être un homme d'affaires mais dont on ne connaît pas les occupations professionnelles exactes, compte se lancer dans la course à la mairie de Gatineau, a-t-il annoncé sur sa page Facebook ces derniers jours.

En entrevue sur les ondes de 104,7 FM Outaouais jeudi, le citoyen a indiqué qu'il souhaite se porter candidat parce que « les Gatinois sont écoeurés de voir l'administration actuelle, car rien ne bouge ».

Selon lui, il serait possible de geler les taxes municipales durant un mandat de quatre ans, mais il avoue ne pas savoir de quelle façon il s'y prendrait.

Disant ne pas vouloir élaborer sur plusieurs dossiers afin de ne pas dévoiler son programme électoral, il a aussi affirmé être en faveur du projet de tours de Brigil, en plus de dire que le transport en commun vers l'ouest de la ville n'était pas une priorité pour lui et que l'aréna Robert-Guertin devrait demeurer là où il est actuellement pour préserver la patrimoine et parce qu'il n'y a pas assez de stationnement à la Place de la Cité.

« J'investirai notre argent à la bonne place au lieu de faire des études qui n'en finissent plus de nous coûter de l'argent de vos poches, je crois que je serai un maire que vous ne regretterez pas », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La prochaine élection municipale est prévue le 5 novembre.