Des opportunités pour Gatineau en Afrique

L'opportunité de tisser des liens avec le Burkina Faso est à portée de main, selon la conseillère. La Ville n'a qu'à soumettre sa candidature au Programme de partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local de la FCM d'ici le 23 janvier. « Ça nous engagerait à travailler avec le Burkina Faso pour faciliter son développement économique et le nôtre par ricochet, dit-elle. Nous soutiendrions leurs différentes associations de gens d'affaires, leurs maires et leurs organismes. Notre expertise de travailler ensemble avec des partenaires et notre savoir-faire seraient mis à contribution dans l'évaluation, la planification et la mise en place d'éléments structurants. »

La conseillère est convaincue que de nombreuses opportunités d'affaires pourraient naître pour les entrepreneurs de la région en permettant aux instances économiques comme ID Gatineau et Export Outaouais de tisser des liens avec le Burkina Faso.

Selon Mme Goneau, cette présence dans le développement du Burkina Faso permettrait en même temps aux gens d'affaires gatinois de cibler des opportunités d'affaires. « Gatineau deviendrait la plaque tournante de ces échanges économiques internationaux en facilitant les contacts, à la fois pour elle, mais aussi pour les autres municipalités qui voudraient en profiter », ajoute la conseillère.

Une rencontre avec la maire Maxime Pedneaud-Jobin et « plusieurs partenaires » doit avoir lieu vendredi à ce sujet, affirme-t-elle.

Mme Goneau s'était rendue, il y a deux ans, au Mali et au Burkina Faso à titre de représentante de ce programme pour la FCM.