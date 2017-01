Un débat mouvementé s'annonce

Le Droit a appris que des premières orientations prévoyant une nouvelle hausse de 2,9 % de la taxe foncière pour 2018 ont été rejetées par une majorité d'élus, à huis clos, lors de l'étude du budget en novembre dernier. Si ces orientations avaient été acceptées, il est fort probable que le conseil qui sera élu en novembre prochain aurait adopté une cinquième hausse consécutive de 2,9 % des taxes pour l'an prochain.

Devant l'impasse et les nombreuses considérations politiques qui animent le présent conseil, il a finalement été convenu, en novembre, d'aborder de nouveau la question dès le retour des Fêtes.

À la demande de plusieurs élus, l'essentiel de ce débat devrait se faire en public, a confirmé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, mercredi, lors d'une entrevue avec Le Droit réalisée en marge de sa traditionnelle rencontre avec les médias régionaux marquant sa rentrée politique.

Plusieurs élus, dont la candidate à la mairie en novembre prochain, Sylvie Goneau, ont déjà manifesté la volonté de réduire la hausse de la taxe foncière dès 2018. Selon elle, il est possible de réduire la pression sur le contribuable en coupant dans la masse salariale de la Ville et en faisant une évaluation plus serrée du panier de services offerts par la municipalité.

Le maire Pedneaud-Jobin, en rencontre éditoriale avec Le Droit, en décembre, s'est dit ouvert à réduire la pression sur la taxe foncière. Il évalue présentement la possibilité d'avoir plus souvent recours à la dette, lors d'un prochain mandant, pour financer des projets d'infrastructures. Il a aussi remis en question la taxe de 1 % dédiée aux infrastructures.

Ce dernier est cependant demeuré très vague sur la date et surtout l'ordre du jour de cette rencontre publique à venir concernant les orientations budgétaires pour l'année prochaine. « Tout ça fait l'objet de discussions actuellement, a-t-il affirmé. Il faut déterminer quel type d'orientation on met sur la table. Est-ce qu'on attache le prochain conseil avec nos décisions ? Est-ce que ça nous appartient de faire ça ? Il y a une élection qui s'en vient. Des cadres financiers seront déposés. Jusqu'où devons-nous aller dans cette discussion ? »

Le maire Pedneaud-Jobin rappelle que la Ville de Gatineau a élaboré un plan financier long terme « clair et dont les orientations budgétaires actuelles sont claires ». Selon lui, il n'y a pas de flou. « La question c'est est-ce qu'on veut changer ça, mentionne-t-il. Un plan financier à long terme c'est beaucoup plus vaste qu'un simple point d'augmentation de taxe. C'est une discussion qui ne va pas de soi. On ne peut pas avoir une discussion simple sur un taux de taxe. C'est plus vaste que ça et étant donné le contexte dans lequel on est, il faut déterminer jusqu'où nous souhaitons aller dans cette discussion. »

Le dernier droit

M. Pedneaud-Jobin a insisté sur l'importance de l'année qui s'amorce pour le conseil municipal de Gatineau. « C'est une année électorale, mais l'élection n'a lieu qu'en novembre prochain, a-t-il noté. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce sera une année importante pour continuer à livrer le reste du programme du conseil. Ce sera une année intense, agréable et productive. C'est un conseil qui est difficile depuis le début, mais qui a réussi à livrer beaucoup de projets. »

Le maire a rappelé que les Gatinois s'attendent de leurs élus qu'ils continuent de travailler à livrer ce qui a été promis et qu'ils ne soient pas uniquement intéressés par la campagne qui approche.

« Je sens que la majorité des gens au conseil veulent être constructifs et sont conscients des attentes des citoyens », a-t-il ajouté.