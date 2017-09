Fleury réclame à nouveau la fin du centre de prévention des surdoses

« Ils avaient un objectif primaire très clair voulant qu'il y ait à Ottawa un site d'injection supervisée sanctionné. Un a ouvert mardi. On souhaiterait qu'il y ait une collaboration et un transfert vers le site autorisé », a lancé M. Fleury.

Le centre de prévention des surdoses, qui n'a pas été autorisé par Santé Canada et qui enfreint des règlements municipaux, a indiqué que l'ouverture du centre temporaire d'injection sur la rue Clarence est « un pas plus que nécessaire dans la bonne direction ».

Les responsables du controversé centre d'injection pour toxicomanes au parc Raphael-Brunet ont toutefois signifié que leur travail n'est pas terminé. Ils ont exprimé des craintes relativement au nouveau centre temporaire, signalant entre autres qu'un environnement interdisant l'option d'inhaler des drogues est « problématique » et que le manque d'implication de personnes utilisant des drogues dans la livraison des services « est alarmant ».

M. Fleury reconnaît qu'il existe un besoin au chapitre de la toxicomanie, notamment avec la crise des opioïdes.

« Santé publique Ottawa a suivi les protocoles. Ça a été un record d'obtenir en 21 jours l'approbation de Santé Canada pour un site officiel. On l'ouvre, et ils élèvent d'un cran leurs revendications. Ça semble très politique leur affaire plutôt que de collaborer et de travailler avec les soins de santé », a expliqué l'élu municipal.

« Je comprends qu'ils essaient de sauver des vies, mais d'un autre côté il y a aussi un élément de respect envers le public », a ajouté M. Fleury, faisant référence à la colère des citoyens du quartier qui se sont notamment plaints de transactions de drogue à proximité du site situé à l'intersection des rues Cumberland et St-Patrick.