Importante hausse des signalements retenus par la DPJ en Outaouais

Le bilan annuel régional de la DPJ, dévoilé mardi matin, montre que le nombre de signalements traités (retenus et non retenus) a grimpé de 8,5 % en Outaouais en 2016-2017, une hausse de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une augmentation plus importante que celle observée à l'échelle provinciale, où le nombre de signalements reçus a connu une croissance de 4 % pour la même période.

En Outaouais, un signalement sur quatre a été retenu, une situation qui nécessite une analyse plus approfondie du dossier par la DPJ. Sur les 6164 cas signalés dans la région l'an dernier, il y en a ainsi un peu plus de 2500 qui ont été retenus. C'est 14 % plus que les quelque 2200 signalements ayant été retenus l'année d'avant. À l'échelle provinciale, la hausse du nombre de signalements retenus (3,1 %) a donc crû de manière moins substantielle.

La directrice de la DPJ en Outaouais, Michelyne Gagné, a expliqué que plusieurs facteurs peuvent expliquer ces statistiques. « Les gens sont mieux informés et tolèrent moins la maltraitance », a-t-elle notamment souligné.

Il importe aussi de regarder le portrait global de la région pour bien comprendre la hausse des signalements. « Quand on regarde nos données de santé publique ici dans l'Outaouais, on sait qu'il y a une famille sur quatre avec des enfants qui est monoparentale, alors ça peut représenter des défis au niveau financier », a donné en exemple Mme Gagné.

Les problèmes du système de paye des fonctionnaires fédéraux peuvent également être en cause pour expliquer des problèmes financiers vécus par certaines familles, note la directrice régionale de la DPJ.

Les intervenants oeuvrant en protection de la jeunesse se retrouvent donc avec davantage de cas à gérer, une situation complexifiée par le fait qu'ils observent avoir « besoin de plus en plus de temps pour travailler avec un enfant et sa famille », a fait savoir Mme Gagné. Cette dernière estime tout de même que les ressources financières consenties à la DPJ sont suffisantes, la région ayant obtenu de l'argent supplémentaire provenant d'une enveloppe provinciale pour les services aux enfants. Il n'en demeure pas moins que la DPJ peine à trouver preneur pour certains postes en raison d'un manque de diplômés. C'est notamment le cas pour les travailleurs sociaux et les infirmières, a indiqué Mme Gagné.