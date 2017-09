Cannabis: les policiers ne veulent pas légaliser la culture personnelle

La culture de plants de pot à domicile entre en contradiction avec l'un des principaux objectifs de la légalisation du cannabis, qui est de tenir le cannabis loin des jeunes Canadiens, a fait valoir un trio de policiers devant le comité parlementaire qui étudie le projet de loi C-45.

En plus d'exposer les enfants au pot, la culture de plants de marijuana à la maison - le projet de loi permet de faire pousser jusqu'à quatre plants de cannabis d'une hauteur maximale de 100 centimètres - pose des risques de santé (moisissures) et de sécurité (danger d'incendie), a exposé Rick Barnum, de la Police provinciale de l'Ontario (PPO). Il existe également un risque de « surproduction » qui pourrait faire fleurir un réseau parallèle qui serait possiblement « encore plus prévalent » dans le futur régime récréatif que celui constaté dans le régime médical actuellement en place, selon ce qu'a fait valoir le sous-commissaire.

« Santé Canada évalue qu'un plant intérieur produit 28 grammes. Cela ne reflète pas la réalité de la culture de la marijuana, la PPO estimant (...) qu'un plant cultivé à l'intérieur produit en moyenne 60 à 100 grammes », a-t-il soutenu devant les élus du comité permanent de la santé.